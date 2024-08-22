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Василий Подколзин рассказал, что узнал об обмене в «Эдмонтон» по дороге в IKEA

Василий Подколзин рассказал, что узнал об обмене в «Эдмонтон» по дороге в IKEA
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Нападающий Василий Подколзин рассказал, что встретил новость об обмене из «Ванкувера» в «Эдмонтон» по дороге в мебельный магазин IKEA.

«Мы с женой ехали в IKEA, чтобы посмотреть мебель для нашей новой квартиры, когда позвонил генеральный менеджер «Кэнакс» и сказал, что меня обменяли в «Эдмонтон». Мы немного поговорили и поблагодарили друг друга. Затем позвонил генеральный менеджер «Ойлерз» и сказал, что они ждут меня в команде.

Конечно, я был шокирован обменом. В конце концов, это первый подобный опыт в моей карьере. Теперь я это осознал. Я хочу продолжить подготовку к сезону и приехать в новую команду в хорошей форме. Важно вписаться в команду. Надеюсь, смогу помочь им побеждать.

Этот обмен — хорошая возможность для меня как игрока. Я хочу играть и выигрывать как можно больше, это главное. Скоро я полечу в Эдмонтон, думаю, через две недели. Сейчас мы с женой решим все повседневные вопросы в Ванкувере, а потом подготовимся к новому месту», — цитирует Подколзина Rg.org.

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