«Сибирь» всухую обыграла «Барыс» на предсезонном турнире в Омске
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В Омске на предсезонном турнире «Фонбет Кубок Блинова» прошёл матч между «Сибирью» и «Барысом». Уверенную победу в матче одержала новосибирская команда со счётом 4:0.
Фонбет Кубок Блинова . Кубок Блинова
22 августа 2024, четверг. 12:00 МСК
Барыс
Астана
Окончен
0 : 4
Сибирь
Новосибирская область
0:1 Гоголев (Карпов, Белоусов) – 16:35 (5x4) 0:2 Гоголев – 21:16 (5x5) 0:3 Яковлев (Карпов) – 28:44 (5x5) 0:4 Мёрфи – 37:04 (5x5)
Дублем в составе новосибирской «Сибири» отметился нападающий Павел Гоголев. Ещё по голу забили Алексей Яковлев и Тревор Мёрфи. Голкипер «Сибири» Антон Красоткин оформил шат-аут. Ворота «Барыса» защищал Владимир Никитин.
«Сибирь» на турнире имеет одну победу и одно поражение. Следующий матч на предсезонном турнире в Омске новосибирцы проведут с «Трактором» 23 августа. Отметим, что «Сибирь» сыграет три матча за три дня. «Барыс» потерпел второе поражение подряд. Следующий матч на турнире казахстанский клуб сыграет с «Трактором» 24 августа.
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