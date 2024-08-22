«Сибирь» всухую обыграла «Барыс» на предсезонном турнире в Омске

В Омске на предсезонном турнире «Фонбет Кубок Блинова» прошёл матч между «Сибирью» и «Барысом». Уверенную победу в матче одержала новосибирская команда со счётом 4:0.

Дублем в составе новосибирской «Сибири» отметился нападающий Павел Гоголев. Ещё по голу забили Алексей Яковлев и Тревор Мёрфи. Голкипер «Сибири» Антон Красоткин оформил шат-аут. Ворота «Барыса» защищал Владимир Никитин.

«Сибирь» на турнире имеет одну победу и одно поражение. Следующий матч на предсезонном турнире в Омске новосибирцы проведут с «Трактором» 23 августа. Отметим, что «Сибирь» сыграет три матча за три дня. «Барыс» потерпел второе поражение подряд. Следующий матч на турнире казахстанский клуб сыграет с «Трактором» 24 августа.