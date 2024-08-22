Форвард ЖХЛ считает несправедливыми различия между мужской и женской зарплатами в хоккее

Нападающая клуба Женской хоккейной лиги «Торнадо» из подмосковного Дмитрова Доминика Бредина считает несправедливыми различия между мужской и женской зарплатами в хоккее.

«Наверное, чуть-чуть обидно, потому что хотелось бы больше зарабатывать. Вроде выполняете одну работу, но только одним платят на миллион больше, а другим — меньше», — цитирует Бердину ТАСС.

Ранее 28-летняя защитница «Агидели» Мария Баталова рассказала, что любая хоккеистка Женской хоккейной лиги сталкивается с ненавистью и оскорблениями в свой адрес в соцсетях. Защитница подмосковного «Торнадо» Юлия Нуякшева заявила о желании ввести силовые приёмы в ЖХЛ. «Динамо-Нева» из Санкт-Петербурга является действующим чемпионом Женской хоккейной лиги.