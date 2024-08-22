Энтони Дюклеру пришлось сбрить дреды из-за корпоративных правил в «Айлендерс»

Нападающему Энтони Дюклеру пришлось срезать дреды из-за корпоративных правил в «Айлендерс». В межсезонье форвард подписал четырёхлетний контракт с «Айлендерс», где генеральный менеджер Лу Ламорелло установил правила всем игрокам быть гладко выбритыми и без экзотических причёсок.

Фото: аккаунт Дюклера в соцсети

Дюклер в прошлом сезоне сыграл 73 матча за «Тампа-Бэй Лайтнинг» и «Сан-Хосе Шаркс», забив 24 гола, в том числе пять в большинстве, и набрав 42 очка. Уроженец Квебека провёл свой 11-й сезон в НХЛ и набрал 303 (146+157) очка с показателем полезности «+39» в 563 играх. Он был выбран для участия в Матче всех звёзд НХЛ 2020 года.

Крайний нападающий за карьеру принял участие в 39 играх плей-офф за команды «Флорида Пантерз» и «Тампа-Бэй». Он был членом команды «Пантерз», которая вышла в финал Кубка Стэнли в 2023 году, забив четыре гола, отдав семь передач и набрав 11 очков в 20 играх.