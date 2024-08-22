«Только перед игрой узнали, что у соперника такой состав». Епанчинцев — о победе «Сибири»

Главный тренер «Сибири» Вадим Епанчинцев заявил, что только перед игрой узнал, что «Барыс» выставил на матч резервный состав лишь с одним легионером. Новосибирцы одержали победу со счётом 4:0.

«Мы перед игрой только узнали состав соперника, что там лишь три-четыре игрока основы будет. Но на каждый матч свои задачи. Посмотрели разные связки, линии нападения, и у многих хорошо получилось. Не люблю кого-то выделять, но сегодня отмечу тройку Белоусов – Пьянов – Гоголев, понравились их действия. Легионеры прибавили в движении, реализацию вся команда хорошую показала.

Ну и самое главное – побросали в створ. А то после игры с «Локомотивом» их было только восемь за матч. В следующем матче, вне зависимости от соперника, у «Сибири» тоже выйдет больше молодёжи. Гоголев – молодец, это его работа, нападающий должен забивать. Использовал моменты, и которые ему создали, и которые сам создал», — передаёт слова Епанчинцева корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.