Главный тренер «Сибири» ответил на вопрос о восстановлении Овчинникова после операции

Главный тренер «Сибири» Вадим Епанчинцев ответил на вопрос о восстановлении нападающего Дмитрия Овчинникова после операции. Форвард получил повреждение в товарищеском матче с «Югрой» и был прооперирован.

«Да, Овчинникову провели операцию. Три недели теперь ему нельзя двигать лангеткой, затем он приступит к реабилитации. По Егору Климовичу никакой информации нет, он пока проходит обследования», — передаёт слова Епанчинцева корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

В прошлом сезоне Овчинников выступал за «Торонто Марлис» в АХЛ. Овчинников дебютировал в КХЛ в сезоне-2019/2020, сыграв за «Сибирь» два матча. Всего в КХЛ на счету нападающего 106 матчей за новосибирский клуб, в которых Овчинников набрал 17 очков — забросил шесть шайб и отдал 11 результативных передач.