«Зрителей немного, сонная игра». Жафяров — о матче с «Сибирью» на турнире в Омске

Нападающий «Барыса» Дамир Жафяров назвал сонной игру с «Сибирью», в которой казахстанский клуб проиграл всухую со счётом 0:4.

«Довольно-таки тяжело после двух матчей менее чем за сутки. Ещё зрителей немного, такая сонная игра. Много молодых у нас сегодня играло. Конечно, всегда выходим играть на победу, не всегда получается, но главная задача сейчас у всех – почувствовать свою игру, всем прийти к общему состоянию. У меня личной никакой задачи не было, понятно, что старался подсказывать молодым ребятам, помогать. И они, несмотря на счёт, неплохо смотрелись, наш вратарь тоже делал много отличных сейвов», – сказал Жафяров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Львом Лукиным.

«Барыс» потерпел второе поражение подряд. Следующий матч на турнире казахстанский клуб сыграет с «Трактором» 24 августа.