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«Немного непривычно». Жафяров — о полезном опыте, получаемом им в «Барысе»

«Немного непривычно». Жафяров — о полезном опыте, получаемом им в «Барысе»
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Нападающий «Барыса» Дамир Жафяров поделился эмоциями от игры в казахстанском клубе.

— Ты первый раз в карьере в такой интернациональной команде. Как ощущения?
— Честно говоря, немного непривычно. Но непривычно в лучшую сторону. Такой опыт тоже нужен, с ребятами-иностранцами получается лучше подучить язык. Парни приехали с желанием, им есть к чему стремиться. Настрой у всех положительный – это самое главное.

— Переход в «Барыс» — это переход к Дэвиду Немировски, под руководством которого прошли твои лучшие годы карьеры?
— Да, это так. Но это дополнительная ответственность и мотивация для меня. В целом же не имеет значения, где ты играешь, нужно всегда стараться находить коннект с тренерским штабом, – сказал Жафяров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Львом Лукиным.

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