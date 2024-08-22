«Немного непривычно». Жафяров — о полезном опыте, получаемом им в «Барысе»

Нападающий «Барыса» Дамир Жафяров поделился эмоциями от игры в казахстанском клубе.

— Ты первый раз в карьере в такой интернациональной команде. Как ощущения?

— Честно говоря, немного непривычно. Но непривычно в лучшую сторону. Такой опыт тоже нужен, с ребятами-иностранцами получается лучше подучить язык. Парни приехали с желанием, им есть к чему стремиться. Настрой у всех положительный – это самое главное.

— Переход в «Барыс» — это переход к Дэвиду Немировски, под руководством которого прошли твои лучшие годы карьеры?

— Да, это так. Но это дополнительная ответственность и мотивация для меня. В целом же не имеет значения, где ты играешь, нужно всегда стараться находить коннект с тренерским штабом, – сказал Жафяров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Львом Лукиным.