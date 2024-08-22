Жафяров: не сразу принял факт ухода из «Авангарда». Отдавал всего себя эти месяцы в Омске

Нападающий «Барыса» Дамир Жафяров рассказал о своём уходе из омского «Авангарда».

— Летом ты попрощался с болельщиками «Авангарда», хотя провёл в Омске совсем немного времени.

— Да, поиграл мало, но я полностью влился в коллектив, в команду, отдавал себя всего на протяжении трёх-четырёх месяцев, бился в плей-офф. После этого бывают разные эмоции, когда покидаешь клуб; есть чувство расстройства. Может быть, хотелось как-то иначе продолжить карьеру, но всё это уже история. Сейчас я в новой команде, где очень рад играть и за которую буду так же полностью отдаваться.

— «Авангард» уже 1 мая объявил о расставании с тобой. Значит, не рассматривался вариант оставить тебя?

— Хороший вопрос… Благодарность болельщикам и городу я выложил позднее. Не знаю, наверное, я не сразу принял этот факт ухода из «Авангарда». Так я чувствовал, что не могу этого сделать, и только когда всё решилось с переходом в «Барыс», я опубликовал то сообщение, — сказал Жафяров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Львом Лукиным.