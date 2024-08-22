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Белоусов: надо, чтобы русские ребята тоже играли в КХЛ. Кого клубы ждут? Макдэвида?

Белоусов: надо, чтобы русские ребята тоже играли в КХЛ. Кого клубы ждут? Макдэвида?
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Нападающий «Сибири» Георгий Белоусов оценил тот факт, что многие российские хоккеисты остаются без контрактов в нынешнем межсезонье.

— Удивляет ли вас, что так много известных игроков пока без клубов?
— Меня это уже давно удивляет. Комментировать это не могу, потому что не знаю ситуации. Причин может быть много. Но если так разобраться, то это очень удивляет.

— Есть мнение, что это связано с увеличением лимита на легионеров, и клубы в первую очередь подписывают иностранцев.
— А что, к нам Макдэвид с Драйзайтлем приедут? Кого они ждут? Надо, чтобы русские ребята тоже играли. В данном случае КХЛ — это практически русская лига. Раньше понятно, что играли «Слован», «Медвешчак», «Йокерит» и другие команды. А сейчас только Казахстан и Беларусь, — приводит слова Белоусова «РБ Спорт».

Напомним, в апреле этого года Федерация хоккея России утвердила возвращение к прежнему лимиту — теперь каждая команда может иметь в заявке на сезон максимум пять иностранных хоккеистов.

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