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Двукратный обладатель Кубка Гагарина Микко Коскинен стал хоккейным агентом

Двукратный обладатель Кубка Гагарина Микко Коскинен стал хоккейным агентом
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36-летний финский экс-голкипер клубов КХЛ и НХЛ Микко Коскинен стал хоккейным агентом, сообщает Ilta-Sanomat. Отмечается, что офис бывшего вратаря находится в Хельсинки.

Напомним, Коскинен завершил игровую карьеру в начале апреля 2024 года. В сезоне-2023/2024 голкипер выступал за швейцарский «Лугано». Предыдущие четыре сезона 35-летний вратарь провёл в Национальной хоккейной лиге за «Эдмонтон Ойлерз». В общей сложности он отыграл 168 матчей в НХЛ, одержал 85 побед, в среднем отражая 90,6% бросков и пропуская 3,01 шайбы за игру.

В составе СКА голкипер дважды выиграл Кубок Гагарина (2015, 2017) и два раза становился серебряным призёром чемпионата мира (2014, 2016). В 2015-м Коскинен был признан лучшим вратарём КХЛ. В России также играл за новосибирскую «Сибирь».

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