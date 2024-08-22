Форвард «Спартака» Голдобин: уверен, моя тройка — лучшая в КХЛ, это вообще без сомнений

Нападающий «Спартака» Николай Голдобин считает, что его тройка с Иваном Морозовым и Павлом Порядиным является лучшей в Континентальной хоккейной лиге.

— Год назад вас воспринимали как игрока, к которому нужен особый подход, сейчас уже считаетесь звездой КХЛ. Сами себя ощущаете звездой?

— Я парень скромный, но внутри, конечно, любой должен верить в себя, потому что мысли материальны. И уверен, что моя тройка — лучшая в лиге, это вообще без сомнений. И Ваня Морозов, и Павел Порядин. Да ещё много у нас ребят хороших есть. Любой хоккеист мечтает стать звездой, чтобы о нём говорили. Поэтому, само собой, мне безумно приятно, когда меня узнаю́т. Но в обычной жизни стараюсь быть скромнее, — приводит слова Голдобина сайт КХЛ.

В прошедшем регулярном чемпионате КХЛ Голдобин провёл за «Спартак» 67 матчей и набрал 78 (37+41) очков, став лучшим бомбардиром, снайпером и ассистентом команды. В плей-офф на счету у Голдобина 9 (3+6) результативных баллов в 11 матчах. В мае форвард продлил контракт с красно-белыми.