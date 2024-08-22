«Ак Барс» с минимальным счётом обыграл «Куньлунь» на турнире в Санкт-Петербурге

Сегодня, 22 августа, на турнире в Санкт-Петербурге прошёл матч между «Ак Барсом» и китайским «Куньлунь Ред Стар». Победу одержала казанская команда с минимальным счётом 1:0.
Первые два периода команды обошлись без заброшенных шайб. В третьей двадцатиминутке Семён Терехов с передач Даниила Журавлёва и Алексея Марченко открыл счёт во встрече. Как оказалось, эта шайба стала единственной в матче.
В следующем матче в рамках Турнира имени Николая Пучкова «Ак Барс» сыграет с череповецкой «Северсталью» 23 августа. «Куньлунь Ред Стар» встретится с олимпийской сборной России 24 августа. Обе игры состоятся в 15:00 мск.
«Ак Барс» в прошедшем сезоне по итогам регулярного чемпионата КХЛ занял четвёртое место в таблице Восточной конференции. В первом раунде плей-офф казанцы уступили «Автомобилисту».
- 22 августа 2024
-
17:34
-
17:16
-
17:11
-
16:47
-
16:33
-
16:17
-
16:03
-
16:00
-
15:55
-
15:50
-
15:35
-
15:26
-
15:15
-
14:55
-
14:35
-
14:20
-
14:05
-
14:00
-
13:45
-
13:25
-
13:21
-
12:50
-
12:25
-
12:15
-
12:00
-
11:40
-
11:25
-
11:05
-
10:40
-
10:20
-
10:00
-
09:20
-
09:00
-
08:25
- 21 августа 2024
-
23:50