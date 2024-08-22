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Российский защитник Николай Кныжов подписал просмотровый контракт с «Питтсбургом»

Российский защитник Николай Кныжов подписал просмотровый контракт с «Питтсбургом»
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Российский защитник Николай Кныжов подписал просмотровый контракт с «Питтсбург Пингвинз», сообщает пресс-служба «пингвинов».

Напомним, в конце июня Кныжов был выставлен на безусловный драфт отказов с целью выкупа контракта клубом «Сан-Хосе Шаркс».

В прошедшем сезоне 26-летний хоккеист провёл 10 матчей в регулярном чемпионате НХЛ и набрал одно очко за результативность, отдав голевую передачу. По ходу сезона-2023/2024 Кныжов уже выставлялся на драфт отказов, с которого его никто так и не забрал.

За последние два года защитник принял участие всего в 22 матчах лиги, набрав в них в общей сложности два очка (1+1). Всего на счету Кныжова 81 встреча за профессиональную карьеру в НХЛ и 12 (3+9) результативных очков.

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