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Гендиректор «Салавата Юлаева» Баширов оценил подписание контракта с Хохряковым

Гендиректор «Салавата Юлаева» Баширов оценил подписание контракта с Хохряковым
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Генеральный директор «Салавата Юлаева» Ринат Баширов прокомментировал подписание однолетнего контракта с нападающим Петром Хохряковым.

«Нам было жаль расставаться с Петром два года назад. Тогда не сложилось. В это межсезонье ушло много хоккеистов. В раздевалке вдруг оказалось мало игроков, которые были бы объединяющими для команды. Пётр — авторитетный участник команды. Уверены, что он будет для нас полезным во всех смыслах игроком», — сказал Баширов в интервью Metaratings.

Ранее форвард уже выступал за уфимский клуб, а в прошлом сезоне провёл лишь 12 матчей за хабаровский «Амур» из-за травмы.

Хохряков — обладатель Кубка Гагарина в составе санкт-петербургского СКА, чемпион Универсиады. Ранее он играл за челябинский «Трактор», уфимский «Салават Юлаев», омский «Авангард» и нижнекамский «Нефтехимик». Всего в Континентальной хоккейной лиге 34-летний форвард сыграл 700 матчей, в которых набрал 180 (85+95) очков.

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