Вячеслав Фетисов высказался о решении ВХЛ писать фамилии игроков на форме на кириллице

Депутат Госдумы, двукратный олимпийский чемпион по хоккею Вячеслав Фетисов оценил решение ВХЛ писать фамилии игроков на форме на кириллице.

— Хорошее решение. Что тут комментировать? Правильно, зачем нам на латыни? Для кого?

— Стоит ли другим лигам России тоже перейти на кириллицу?

— Сейчас мы говорим об одной лиге, пускай они делают, а остальные пусть сами принимают решение. Приняли решение — это хорошо. КХЛ? В КХЛ есть иностранные клубы, — сказал Фетисов в интервью «ВсеПроСпорт».

Напомним, ранее правление Федерации хоккея России приняло решение делегировать права на проведение Чемпионата России по хоккею среди мужских команд Ассоциации «Высшая хоккейная лига». 7 августа состоялось заседание правления ВХЛ, по итогам которого было согласовано заключение договора с ФХР о делегировании прав на проведение Чемпионата России по хоккею среди мужских команд. В сезоне-2024/2025 будет проведён Чемпионат России по хоккею среди мужских команд — Всероссийская хоккейная лига.