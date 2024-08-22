Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Глинка — журналистам: вы бы сразу поехали в Россию, предложи вам больше, чем в Словакии

Глинка — журналистам: вы бы сразу поехали в Россию, предложи вам больше, чем в Словакии
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший нападающий «Слована» Михал Глинка отреагировал на критику словацких журналистов, некоторые из которых выступили против приглашения игроков КХЛ в сборную Словакии.

«Вы, некоторые журналисты и другие мыслители, немедленно поехали бы в Россию, если бы вам предложили на несколько крон больше, чем вы зарабатываете здесь, у себя дома. Пусть эти ребята из КХЛ живут спокойно и играют в хоккей за сборную. Вы никогда в жизни не играли в хоккей и совершенно не представляете, что это такое, эксперты», — написал Глинка на своей странице в социальной сети.

Напомним, в состав сборной Словакии вошли три игрока Континентальной хоккейной лиги: защитники Марио Грман («Адмирал»), Мартин Гернат («Локомотив»), нападающий Адам Лишка («Северсталь»). Команда Словакии примет участие в отборочном турнире на Олимпийские игры 2026 года. В случае, если словакам удастся одержать победу в групповом этапе, они смогут поехать на Олимпиаду-2026.

Материалы по теме
Шатан жёстко ответил словацким журналистам, критикующим ФХС за вызов игроков КХЛ в сборную
Материалы по теме
Клубы из Сербии не нужны в КХЛ. Политика не должна вмешиваться в спорт
Клубы из Сербии не нужны в КХЛ. Политика не должна вмешиваться в спорт
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android