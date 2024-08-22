Глинка — журналистам: вы бы сразу поехали в Россию, предложи вам больше, чем в Словакии

Бывший нападающий «Слована» Михал Глинка отреагировал на критику словацких журналистов, некоторые из которых выступили против приглашения игроков КХЛ в сборную Словакии.

«Вы, некоторые журналисты и другие мыслители, немедленно поехали бы в Россию, если бы вам предложили на несколько крон больше, чем вы зарабатываете здесь, у себя дома. Пусть эти ребята из КХЛ живут спокойно и играют в хоккей за сборную. Вы никогда в жизни не играли в хоккей и совершенно не представляете, что это такое, эксперты», — написал Глинка на своей странице в социальной сети.

Напомним, в состав сборной Словакии вошли три игрока Континентальной хоккейной лиги: защитники Марио Грман («Адмирал»), Мартин Гернат («Локомотив»), нападающий Адам Лишка («Северсталь»). Команда Словакии примет участие в отборочном турнире на Олимпийские игры 2026 года. В случае, если словакам удастся одержать победу в групповом этапе, они смогут поехать на Олимпиаду-2026.