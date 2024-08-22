Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

В НХЛ рассказали, в каких странах могут пройти матчи лиги в ближайшие годы

В НХЛ рассказали, в каких странах могут пройти матчи лиги в ближайшие годы
Аудио-версия:
Комментарии

Заместитель комиссара Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Билл Дэйли рассказал, в каких странах могут пройти матчи лиги в ближайшие годы.

«У нас есть список мест, куда мы хотели бы привезти команды, где мы хотим развивать рынки. Ранее у нас была ротация: Финляндия, Швеция, Чехия, но думаю, что это изменится в краткосрочной перспективе.

У каждого, вероятно, есть в голове своего рода приоритетные рынки. Думаю, мы хотим вернуться в Лондон. Полагаю, игроки и Ассоциация игроков НХЛ хотят вернуться в Лондон и провести там игру. Наверное, Германия и Швейцария — главные кандидаты на игры регулярного сезона в ближайшем будущем.

В Австралии у нас были проблемы, связанные с изготовлением качественного льда, и мы должны убедиться, что справимся с этим, потому что не хотим подвергать игроков риску, особенно в предсезонной игре. Но всё же это был положительный опыт», — цитирует Дэйли сайт НХЛ.

Материалы по теме
В НХЛ рассказали, ожидают ли изменений в отношениях с МОК после ухода Баха
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android