В НХЛ рассказали, в каких странах могут пройти матчи лиги в ближайшие годы

Заместитель комиссара Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Билл Дэйли рассказал, в каких странах могут пройти матчи лиги в ближайшие годы.

«У нас есть список мест, куда мы хотели бы привезти команды, где мы хотим развивать рынки. Ранее у нас была ротация: Финляндия, Швеция, Чехия, но думаю, что это изменится в краткосрочной перспективе.

У каждого, вероятно, есть в голове своего рода приоритетные рынки. Думаю, мы хотим вернуться в Лондон. Полагаю, игроки и Ассоциация игроков НХЛ хотят вернуться в Лондон и провести там игру. Наверное, Германия и Швейцария — главные кандидаты на игры регулярного сезона в ближайшем будущем.

В Австралии у нас были проблемы, связанные с изготовлением качественного льда, и мы должны убедиться, что справимся с этим, потому что не хотим подвергать игроков риску, особенно в предсезонной игре. Но всё же это был положительный опыт», — цитирует Дэйли сайт НХЛ.