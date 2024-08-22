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«Трактор» отыгрался с 2:4 в концовке матча с «Локомотивом», но уступил по буллитам

В Омске на стадионе «Джи-Драйв-Арена» состоялся матч между «Трактором» и «Локомотивом» в рамках Кубка Блинова. Победу по буллитам со счётом 5:4 одержала ярославская команда.

На 14-й минуте первого периода Ярослав Лихачёв с передач Даниила Тесанова и Александра Волкова открыл счёт во встрече. На последней минуте периода Никита Тертышный с передач Владимира Ткачёва и Артёма Щучинова восстановил равенство в счёте.

На четвёртой минуте второго периода Никита Тертышный с передач Александра Кадейкина и Чарльза Робинсона вывел челябинский клуб вперёд. Спустя 10 минут Даниил Бут сделал счёт 2:2. На 17-й минуте периода Максим Берёзкин с передач Степана Никулина и Рауля Акмальдинова забросил третью шайбу железнодорожников.

На 54-й секунде третьей двадцатиминутки Даниил Бут с передачи Алексея Кожевникова оформил дубль, сделав счёт 4:2. В конце встречи Виталий Кравцов сократил отставание «Трактора» до минимума, а спустя 42 секунды Дилан Сикура сделал счёт 4:4.

В серии буллитов лучше оказались железнодорожники.