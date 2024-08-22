Карпухин пропустил матч с «Локомотивом» из-за минутного опоздания на собрание «Трактора»

Защитник «Трактора» Илья Карпухин пропустил матч Кубка Блинова в Омске с «Локомотивом» из-за минутного опоздания на собрание «Трактора». Об этом игрок сообщил в своём тлеграм-канале.

«Сегодня смотрю матч с трибун. Опоздать на собрание на минуту — это вам не штуки. Так что сегодня поддерживаем команду и стараемся в следующий раз вызвать лифт на собрание чуть пораньше», — написал Карпухин

Отметим, что Карпухин в первой встрече турнира с «Авангардом» отметился одной заброшенной шайбой и отдал одну результативную передачу.

Напомним, в прошлом сезоне Континентальной хоккейной лиги «Трактор» стал обладателем бронзовых медалей. В плей-офф челябинцы обыграли «Салават Юлаев» и московское «Динамо», уступив «Локомотиву» в полуфинале Кубка Гагарина.