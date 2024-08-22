Гатиятулин: есть моменты, когда «Ак Барс» сбивается на индивидуальные действия

Главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин прокомментировал победу над «Куньлунь Ред Стар» (1:0) в матче предсезонного турнира в Санкт-Петербурге.

– Какие задачи вы ставили перед командой в этом матче?

– На предсезонке задача одна – подготовиться к сезону, нужно наиграть связки и сочетания, проверить, в каком состоянии находится команда.

– После первого матча с «Куньлунем» (4:3) вы вносили какие-то изменения в игру команды?

– Сегодня уже присутствовали элементы, которые мы наигрывали в тренировках. Не весь матч они работали пока, но мы будем стараться применять их на протяжении всех периодов. Есть моменты, когда мы сбиваемся на индивидуальные действия, и тогда теряется нить игры.

– Над чем команде нужно ещё поработать в ближайшее время?

– Прямо сейчас нам важно понять сочетания. Мы не меняем пока связки, играем теми же, потому что только в матчах можно понять их реальное состояние. В игровых моментах мы видим, что нас точно устраивает, а что нужно исправлять, — цитирует Гатиятулина сайт «Ак Барса».

На следующей встрече в рамках Турнира имени Николая Пучкова «Ак Барс» сыграет с череповецкой «Северсталью» 23 августа. «Куньлунь Ред Стар» встретится с олимпийской сборной России 24 августа. Обе игры состоятся в 15:00 мск.