Форвард «Сибири» Белоусов: Новосибирск достоин, чтобы команда сильно шумела в плей-офф

Нападающий «Сибири» Георгий Белоусов поделился ожиданиями от нового сезона Континентальной хоккейной лиги для Новосибирского клуба.

— В межсезонье уже видны изменения в игре «Сибири»? Что поменял Вадим Епанчинцев?

— Пока сложно делать какие-то выводы, сезон покажет. Изменения есть, но не сказать, что глобальные. Хоккей тяжело изменить – колесо уже придумано. Просто нужно принять то, что тренер говорит, и исполнять это. У Епанчинцева есть свои требования – играть больше с шайбой, в атаку, меньше играть в своей зоне, быстро проходить среднюю зону.

— Команде удалось усилиться в межсезонье?

— Думаю, мы усилились. У нас есть шансы на хороший сезон, на хорошую игру и, дай бог, на плей-офф.

— Есть большое желание реабилитироваться за прошлый неудачный сезон?

— Новосибирск достоин, чтобы команда не только играла в плей-офф, но и чтобы шумела там очень сильно. Мы будем прикладывать все усилия, чтобы дарить болельщикам хорошие эмоции.

— Вы видите у команды потенциал, чтобы пошуметь в плей-офф?

— Да. Почему бы и нет? Всё в наших руках. Кто-то говорит, мол команда старая. Надо это всё в сторону убирать. У нас все ребята работоспособные и знают, кто и что делает. Надо просто выполнять свою работу и всё будет хорошо, — приводит слова Белоусова «РБ Спорт».

Георгий присоединился к команде по ходу прошлого сезона. Белоусов принял участие в 51 матче регулярного чемпионата КХЛ в составе «Сибири» и отметился 20 (8+12) результативными действиями при показателе полезности «0». Всего за карьеру в Континентальной хоккейной лиге на его счету 655 встреч и 276 (105+177) очков.