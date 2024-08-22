Результаты товарищеских матчей клубов КХЛ 22 августа

Сегодня, 22 августа, программа товарищеских матчей клубов Континентальной хоккейной лиги была наполнена четырьмя матчами. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами встреч.
В Санкт-Петербурге прошёл стартовый матч предсезонного турнира имени Пучкова, в котором сборная России U23 обыграла ХК «Сочи» со счётом 4:2.
В Омске на предсезонном турнире «Фонбет Кубок Блинова» прошёл матч между «Сибирью» и «Барысом». Уверенную победу в матче одержала новосибирская команда со счётом 4:0.
На турнире в Санкт-Петербурге прошёл матч между «Ак Барсом» и китайским «Куньлунь Ред Стар». Победу одержала казанская команда с минимальным счётом 1:0.
В Омске на стадионе «Джи-Драйв-Арена» состоялся матч между «Трактором» и «Локомотивом» в рамках Кубка Блинова. Победу по буллитам со счётом 5:4 одержала ярославская команда.
- 22 августа 2024
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