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Результаты товарищеских матчей клубов КХЛ 22 августа

Результаты товарищеских матчей клубов КХЛ 22 августа
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Сегодня, 22 августа, программа товарищеских матчей клубов Континентальной хоккейной лиги была наполнена четырьмя матчами. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами встреч.

В Санкт-Петербурге прошёл стартовый матч предсезонного турнира имени Пучкова, в котором сборная России U23 обыграла ХК «Сочи» со счётом 4:2.

Турнир имени Николая Пучкова . Турнир имени Пучкова
22 августа 2024, четверг. 11:00 МСК
Россия (олимп.)
Окончен
4 : 2
ХК Сочи
Сочи
0:1 Федотов (Авраменко, Тянулин) – 01:38 (5x4)     0:2 Тимашов (Федотов) – 05:06 (5x5)     1:2 Демидов (Романов) – 09:04 (5x3)     2:2 Петров (Танков) – 31:27 (5x4)     3:2 Демидов (Лазутин, Романов) – 32:04 (5x5)     4:2 Бровкин (Крутов) – 32:29 (5x5)    

В Омске на предсезонном турнире «Фонбет Кубок Блинова» прошёл матч между «Сибирью» и «Барысом». Уверенную победу в матче одержала новосибирская команда со счётом 4:0.

Фонбет Кубок Блинова . Кубок Блинова
22 августа 2024, четверг. 12:00 МСК
Барыс
Астана
Окончен
0 : 4
Сибирь
Новосибирская область
0:1 Гоголев (Карпов, Белоусов) – 16:35 (5x4)     0:2 Гоголев – 21:16 (5x5)     0:3 Яковлев (Карпов) – 28:44 (5x5)     0:4 Мёрфи – 37:04 (5x5)    

На турнире в Санкт-Петербурге прошёл матч между «Ак Барсом» и китайским «Куньлунь Ред Стар». Победу одержала казанская команда с минимальным счётом 1:0.

Турнир имени Николая Пучкова . Турнир имени Пучкова
22 августа 2024, четверг. 15:00 МСК
Ак Барс
Казань
Окончен
1 : 0
Куньлунь Ред Стар
Пекин
1:0 Терехов (Журавлёв, Марченко) – 42:37 (5x5)    

В Омске на стадионе «Джи-Драйв-Арена» состоялся матч между «Трактором» и «Локомотивом» в рамках Кубка Блинова. Победу по буллитам со счётом 5:4 одержала ярославская команда.

Фонбет Кубок Блинова . Кубок Блинова
22 августа 2024, четверг. 16:30 МСК
Трактор
Челябинск
Окончен
4 : 5
Б
Локомотив
Ярославль
0:1 Лихачёв (Тесанов, Волков) – 13:54 (5x5)     1:1 Тертышный (Ткачёв, Щучинов) – 19:23 (5x5)     2:1 Тертышный (Кадейкин, Робинсон) – 23:19 (5x5)     2:2 Бут – 32:35 (5x5)     2:3 Берёзкин (Никулин, Акмальдинов) – 36:51 (5x4)     2:4 Тесанов (Кожевников) – 40:54 (5x5)     3:4 Кравцов (Дер-Аргучинцев, Кэмпфер) – 58:09 (6x4)     4:4 Сикура (Телегин) – 58:51 (6x4)     4:5 Лихачёв – 65:00    
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