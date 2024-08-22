Голдобин: Ковальчук – легенда, подсказывал ребятам, когда надо было, мог и пожёстче быть

Нападающий «Спартака» Николай Голдобин рассказал о совместной работе с форвардом Ильёй Ковальчуком.

— Чему научил команду в прошлом сезоне Илья Ковальчук, и чем он был полезен лично для вас?

— Илья Ковальчук — это колоссальный опыт. Звезда, легенда. Подсказывал ребятам, когда надо было, мог и пожёстче пообщаться. С ним можно было спокойно идти за Кубком Гагарина, — приводит слова Голдобина сайт КХЛ.

Напомним, в прошедшем регулярном чемпионате Илья Ковальчук провёл 20 встреч и набрал 8 (4+4) очков. В плей-офф он принял участие в пяти матчах, в которых не отметился результативными действиями.

В прошедшем регулярном чемпионате КХЛ Голдобин провёл за «Спартак» 67 матчей и набрал 78 (37+41) очков, став лучшим бомбардиром, снайпером и ассистентом команды. В плей-офф на счету у Голдобина 9 (3+6) результативных баллов в 11 матчах. В мае форвард продлил контракт с красно-белыми.