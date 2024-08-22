Бле подписал пробный контракт с «Ванкувером», ранее были слухи о переговорах с «Ак Барсом»

Канадский нападающий Сэмми Бле подписал контракт с клубом АХЛ «Абботсфорд Кэнакс», а также приглашён в тренировочный лагерь «Ванкувера» в рамках пробного соглашения. Об этом сообщает пресс-служба канадского клуба.

Напомним, ранее в СМИ ходили слухи о переговорах игрока и казанского «Ак Барса», которые опроверг агент хоккеиста Иван Ботев.

Отметим, что Бле ранее никогда не играл в России. Ему 28 лет, он дебютировал в Национальной хоккейной лиге в сезоне-2017/2018. За минувший сезон в составе клуба «Сент-Луис» он набрал семь очков в 53 матчах, забросив одну шайбу и сделав шесть голевых передач. В НХЛ он успел поиграть и в «Нью-Йорк Рейнджерс». За восемь сезонов, которые Бле провёл в клубах НХЛ, самым большим его показателем по очкам был сезон-2022/2023 в «Сент-Луис Блюз», когда хоккеист набрал 20 очков в 31 матче. Ему удалось забросить девять шайб и сделать 11 голевых передач.