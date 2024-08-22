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«Забил, затем всё смыл в унитаз, но выбрался». Никитин – о Лихачёве в игре с «Трактором»

«Забил, затем всё смыл в унитаз, но выбрался». Никитин – о Лихачёве в игре с «Трактором»
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Главный тренер «Локомотива» Игорь Никитин прокомментировал победу над «Трактором» (5:4 Б) в рамках Кубка Блинова и рассказал об игре нападающего Ярослава Лихачёва.

«Скажу, что можно многое рассказывать, но сегодняшний матч показал, что любая игра имеет свойство переворачиваться в любую сторону. Большинство перевернуло сегодня обратно, ребятам нужно учиться на своих ошибках, никто этого не запрещает на этом этапе. В таких ситуациях проявляется мастерство, стрессоустойчивость. Молодцы, что выиграли.

Да, Лихачёв сегодня проехался на эмоциональных горках. Но тут нет задачи найти виноватого, а надо сделать правильные выводы. Эта игра и олицетворяет всё то, что с Ярославом происходит: забил гол, затем сам всё смыл в унитаз, но потом сам же выбрался. Эти горки нужно пройти, найти стабильность – признак мастерства. А мастерство у него есть, это даже не обсуждается», — передаёт слова Никитина корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

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