Никитин: Бут схож с Ничушкиным. Какая разница, как забивать – тачдауном или на мастерстве?

Главный тренер «Локомотива» Игорь Никитин после победы над «Трактором» (5:4 Б) в рамках Кубка Блинова сравнил нападающего ярославского клуба Даниила Бута с российским форвардом «Колорадо Эвеланш» Валерием Ничушкиным.

«Бут по антропометрическим данным, действительно, схож с Валерием Ничушкиным. Почему бы ему не забивать такие голы? Он силовой форвард, какая разница, как забивать голы – тачдауном или за счёт мастерства? Габариты – это один из тех компонентов, которыми нападающий может пользоваться», — передаёт слова Никитина корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

Напомним, Даниил Бут во встрече с «Трактором» отметился шайбой, забросив во втором периоде. В следующем матче «Локомотив» сыграет с «Авангардом» 23 августа.