«Канадская школа – одна из лучших в мире». Никитин – о «Тракторе» с тренером-канадцем

Главный тренер «Локомотива» Игорь Никитин после победы над «Трактором» (5:4 Б) в рамках Кубка Блинова оценил назначение канадца Бенуа Гру наставником челябинского клуба.

«Трактор» с канадским тренером – это интересно. Что-то новое, почему бы и нет? Канадская школа – одна из лучших в мире. И хочется обыграть, и есть чему поучиться. Наверное, рано сравнивать Гру с Хартли, чемпионат покажет. Но изменения, конечно, есть, это уже видно», — передаёт слова Никитина корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

Бенуа Гру долгие годы возглавлял клуб АХЛ «Сиракьюз». За семь лет на посту специалист один раз участвовал в финале Кубка Колдера, дважды был приглашён на Матч звёзд и стал самым побеждающим наставником в истории команды с 221 победой. Помимо этого, тренер выиграл молодёжный чемпионат мира — 2015, возглавляя сборную Канады.