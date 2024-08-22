Сопин – о селекции московского «Динамо»: задача по комплектованию команды выполнена

Спортивный директор московского «Динамо» Алексей Сопин оценил селекционную работу клуба в нынешнее межсезонье.

— Складывается ощущение, что в ходе селекционной работы закрыли все позиции, над которыми работали?

— Если брать по основному составу, то да – все ключевые моменты выполнены и закрыты. Нельзя исключать, что в дальнейшем ещё могут произойти какие-то изменения, ведь не всегда все хорошо приживаются, но если говорить о крупных мазках, то задача по комплектованию команды выполнена.

Ещё держим в уме ребят для скамейки, хоккеистов с двусторонними соглашениями, хотя сейчас у нас достаточное количество таких игроков находится на контрактах с санкт-петербургским «Динамо». На данный момент ориентируемся на то, что имеющимся составом мы и начнём регулярный чемпионат, — сказал Сопин в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Сергею Емельянову.

Полную версию эксклюзивного интервью с Алексеем Сопиным читайте на «Чемпионате» завтра, 23 августа, в 10:00 мск.