В московском «Динамо» назвали сумму увеличения зарплатной части платёжной ведомости клуба

Спортивный директор московского «Динамо» Алексей Сопин рассказал о сумме увеличения зарплатной части платёжной ведомости клуба.

— Платёжная ведомость значительно возросла в сравнении с прошлым сезоном, ведь находитесь под самым потолком зарплат?

— Мы действительно находимся под потолком, но надо не забывать и о том, что в нём учитывается бонусная часть контрактов. Если сравнивать с прошлым сезоном, то платёжка выросла не глобально. Именно увеличение самой зарплатной части ведомости могу оценить в 50-60 миллионов рублей.

— С нового сезона изменился срок окончания действий контрактов – с последнего дня апреля на последний день мая. Расскажите, как технически происходило перезаключение соглашений?

— У новичков и тех хоккеистов, с которыми клуб продлевал истекшие контракты, срок действия сразу был рассчитан по 31 мая. А с игроками на действующих контрактах подписывались дополнительные соглашения – это стандартная форма, которую выпустила КХЛ.

— Там менялись финансовые условия или все контракты остались в силе?

— Ничего не меняли. Там был буквально один лист, где корректировался пункт о сроке действия контракта, — сказал Сопин в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Сергею Емельянову.

Полную версию эксклюзивного интервью с Алексеем Сопиным читайте на «Чемпионате» завтра, 23 августа, в 10:00 мск.