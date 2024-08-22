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Терехов: Гатиятулин перенял определённые моменты из НХЛ, это идёт на пользу «Ак Барсу»

Терехов: Гатиятулин перенял определённые моменты из НХЛ, это идёт на пользу «Ак Барсу»
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Нападающий «Ак Барса» Семён Терехов рассказал, что привнёс главный тренер клуба Анвар Гатиятулин в игру казанского клуба.

– В чём поменялся «Ак Барс» за межсезонье?
– Серьёзно изменился и по составу, и по стилю игры. Стараемся играть активно, больше владеть шайбой.

– Анвар Рафаилович стажировался в НХЛ и внёс эти наработки в команду. Для вас заокеанские знания важны?
– Да, он перенял определённые моменты, это идёт на пользу нашей команде. Тренеры всё досконально объясняют, а наша задача – выполнять, — приводит слова Терехова сайт «Ак Барса».

В следующей встрече в рамках Турнира имени Николая Пучкова «Ак Барс» сыграет с череповецкой «Северсталью» 23 августа. «Куньлунь Ред Стар» встретится с олимпийской сборной России 24 августа. Обе игры состоятся в 15:00 мск.

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