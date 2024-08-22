Главный тренер «Трактора» прокомментировал яркий матч с «Локомотивом» на турнире в Омске

Главный тренер «Трактора» Бенуа Гру прокомментировал встречу Кубка Блинова с «Локомотивом» (4:5 Б), в котором его команда отыгралась с 2:4 в концовке третьего периода.

«Очень переменчивая игра, преимущество переходило от одной команды к другой. «Локомотив» лучше начал встречу, первый период остался за ними, во втором периоде мы прибавили, владели инициативой. Но первый период закончился 1:1, а второй, когда мы были лучше, остался за соперником. Третий отрезок был обоюдоострый, нам удалось в концовке реализовать свои моменты в большинстве. Очень интересная, качельная игра, — передаёт слова Гру корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

Напомним, в следующем матче Кубка Блинова «Трактор» сыграет с «Сибирью» 23 августа.