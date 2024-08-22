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«Мы с ним объяснились». Гру – о взаимоотношениях с форвардом «Трактора» Тертышным

«Мы с ним объяснились». Гру – о взаимоотношениях с форвардом «Трактора» Тертышным
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Главный тренер «Трактора» Бенуа Гру рассказал о взаимоотношениях с форвардом челябинской команды Никитой Тертышным.

«Тертышный проявил себя, как отличный игрок нашей команды. У него был медленный старт в нашем тренировочном лагере, но всю последнюю неделю он сильно прогрессировал, показал себя конкурентным. И сегодняшние голы – это результат его работы. Я в команде месяц и не буду комментировать то, что происходило в прошлом сезоне. Сейчас Никита погружается в тренировочный лагерь, мы смотрим его в разных связках. У меня был с ним разговор, мы объяснились, и пока он может быть в любом сочетании», — передаёт слова Гру корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

Напомним, в следующем матче Кубка Блинова «Трактор» сыграет с «Сибирью» 23 августа.

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