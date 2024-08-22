«Никаких подробностей от меня». Гру – об отсутствии в составе «Трактора» Карпухина

Главный тренер «Трактора» Бенуа Гру прокомментировал отсутствие защитника Ильи Карпухина в составе челябинского клуба на встречу Кубка Блинова с «Локомотивом» (4:5 Б).

«Отсутствие Карпухина в составе – это тренерское решение, никаких подробностей с моей стороны не будет. Я принимаю решение о том, кто сегодня в составе, а причины остаются внутри команды», — передаёт слова Гру корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

Напомним, сам защитник заявил, что пропустил матч с «Локомотивом» из-за минутного опоздания на собрание «Трактора». В первой встрече турнира с «Авангардом» Карпухин отметился одной заброшенной шайбой и отдал одну результативную передачу.

В прошлом сезоне Континентальной хоккейной лиги «Трактор» стал обладателем бронзовых медалей.