Сопин: Чернышов не хотел находиться в «Динамо». Нам не было смысла его дальше развивать

Спортивный директор московского «Динамо» Алексей Сопин рассказал об уходе из клуба нападающего Игоря Чернышова.

— Почему вы пошли навстречу Игорю Чернышову и отпустили его с действующего контракта, хотя могли и упереться, так как он вовремя не сообщил о своём желании?

— Каждая история индивидуальна. Чернышов не хотел находиться в «Динамо», а хотел отправиться в юниорскую лигу Канады. У него такая цель. Мы посчитали, что какой смысл дальше целый сезон развивать хоккеиста, который через год всё равно уедет, когда его контракт закончился бы.

Мы уже договорились с Римашевским о продлении контракта и видим, что он может стать игроком основного состава. И мы на него рассчитываем, а Игорь не хотел тут оставаться. Решили, что в такой ситуации нет смысла насильно его удерживать. Будем больше развивать того же Ивана Рябкина или Макара Ханина.

— Не боитесь, что открываете ящик Пандоры и что на его примере другие молодые впоследствии могут выкручивать вам руки?

— Нет. Если ребята здесь играют и у них тут всё нормально получается, то пример Чернышова не откроет ящик Пандоры и они не начнут все подряд отпрашиваться, чтобы их отпустили в Америку, — сказал Сопин в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Сергею Емельянову.

В конце июля Чернышов расторг контракт с московским «Динамо». На прошедшем драфте НХЛ россиянина выбрал «Сан-Хосе», а «Сагино» выбрал Чернышова на драфте CHL под общим 56-м номером. В 34 матчах прошлого сезона КХЛ у Чернышова 4 (3+1) очка. Ранее он расторг контракт с «Динамо», но права на него в КХЛ остались у московского клуба.

Полную версию эксклюзивного интервью с Алексеем Сопиным читайте на «Чемпионате» сегодня, 23 августа, в 10:00 мск.