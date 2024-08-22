«Может, мне этого и не хватало». Тертышный – о канадской системе в «Тракторе»

Нападающий «Трактора» Никита Тертышный после поражения от «Локомотива» (4:5 Б) в рамках Кубка Блинова в Омске рассказал об изменениях в челябинском клубе.

— Никита, что поменялось в твоей игре? Вышел сегодня заряженный.

— Да на коннекте с тренером сейчас. В начале сборов было тяжеловато перестроиться под его требования, надо было всё прокрутить, для меня в новинку канадская система, все эти нюансы. Сейчас намного лучше понимаю, может, мне именно этого и не хватало.

— В чём заключается эта система?

— Нюансы. Это даже важнее, чем какие-то умения. Кубки берутся за счёт нюансов сейчас. Много повторений на тренировках, до верного.

— Когда в недавнем матче играл против «Трактора» за «Челмет», почувствовал себя на дне, от которого надо оттолкнуться?

— Да нет, какое дно, в «Челмете» я уже играл. Просто у «Трактора» набралось четыре звена, не было смысла играть тринадцатым нападающим, и меня для игровой практики поставили в «Челмет». Было весело.

— Видно, что ты прибавил в психологической уверенности.

— Летом провёл хорошую подготовку, сделал правильные выводы. Вернулся к прежним настройкам, — передаёт слова Тертышного корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.