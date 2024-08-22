Форвард «Трактора»: если обменяют, то полечу, куда надо. Не могу же я постоянно переживать

Нападающий «Трактора» Никита Тертышный после поражения от «Локомотива» (4:5 Б) в рамках Кубка Блинова в Омске оценил, насколько вероятен его обмен из челябинского клуба.

— Тема обмена витает над тобой последний год. Актуально это сейчас? Хочешь ты этого?

— Хочу или не хочу – это же будет не моё решение. Если надо будет, то соберу вещи, всех своих, и полетим, куда надо.

— Ситуацию отпустил?

— Я же не могу переживать каждый день. В том сезоне, конечно, переживал, было непонятно ничего, на Авито, наверное, квартир пять посмотрел в разных городах. По-другому взглянул на эту ситуацию в этом сезоне. Как в НХЛ: там тебе просто звонят и говорят, что тебя обменяли. Уже философски отношусь к этому, — передаёт слова Тертышного корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.