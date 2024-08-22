Андронов: нужно строить новую и уникальную команду в СКА, которая сможет выиграть кубок

Нападающий СКА Сергей Андронов рассказал о главной цели игроков в армейском клубе.

— Многие пишут, что Роман Ротенберг хочет построить в СКА что-то вроде чемпионского ЦСКА, который три раза выиграл Кубок Гагарина, два из которых при вашей помощи. Но вы говорили недавна, что такого ЦСКА уже больше не будет. В чём секрет был той команды?

— Это неправильный вопрос. Не нужно строить новый ЦСКА. Время той команды закончилось. Сейчас нужно строить новую и уникальную команду в СКА, которая сможет выиграть кубок.

— Тогда ваш взгляд со стороны. Чего не хватало в СКА все эти годы?

— Тяжело сказать. Чтобы дать оценку чему-то, надо находиться внутри этого. Мне кажется, мне не совсем корректно говорить о том, чего именно не хватило СКА в прошлые годы. Думаю, об этом лучше знает тренерский штаб. Уверен, они знают, что нам нужно добавить, в чем прибавить. Я бы на себя такую ответственность не стал брать, — приводит слова Андронова «Фонтанка».

Напомним, в прошлом сезоне Андронов был капитаном «Локомотива». Опытнейший 34-летний нападающий в сезоне-2023/2024 в регулярном чемпионате провёл за ярославский клуб 59 матчей, в которых набрал 18 очков — забросил семь шайб и отдал 11 результативных передач. В плей-офф на счету Андронова 2 (1+1) очка в 20 матчах.