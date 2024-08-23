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Сопин — о трансферном рынке КХЛ: ещё сегодня ты собираешь стадионы, завтра не нужен никому

Сопин — о трансферном рынке КХЛ: ещё сегодня ты собираешь стадионы, завтра не нужен никому
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Спортивный директор московского «Динамо» Алексей Сопин ответил на вопрос о большом количестве хоккеистов без работы в КХЛ.

— Вас не удивляет, что без работы продолжают оставаться игроки, многих из которых ещё два-три года назад оторвали бы с руками? Какой совет можете дать этим хоккеистам?
— Им надо продолжать работать. У некоторых клубов остаются окна, и сейчас они начнут брать ребят. На рынке находится много ребят, которые ещё в прошлом сезоне хорошо себя проявляли и за некоторыми из них даже мы пристально смотрели. Они находились у нас на карандаше, но такова жизнь профессионального спортсмена: ещё сегодня ты нужен всем и собираешь стадионы, а завтра не нужен никому. Не думаю, что это как-то связано с увеличением лимита на легионеров. Просто так бывает, — сказал Сопин в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Сергею Емельянову.

Полную версию эксклюзивного интервью с Алексеем Сопиным читайте на «Чемпионате»:
«Мне позвонил Овечкин и сказал — берите Фукале в «Динамо», но…» Интервью с Сопиным
Эксклюзив
«Мне позвонил Овечкин и сказал — берите Фукале в «Динамо», но…» Интервью с Сопиным
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