Сопин: «Динамо» делало предложения трём вратарям НХЛ — все остались там на худших условиях

Спортивный директор московского «Динамо» Алексей Сопин рассказал о работе клуба по приглашению голкиперов из НХЛ и прокомментировал подписание контракта с вратарём Хантером Миской.

— Американский голкипер Хантер Миска стал самой обсуждаемой фигурой в «Динамо» сразу после объявления о его переходе в клуб. Почему ваш выбор пал именно на него?

— Ещё в марте-апреле мы подготовили большой список из вратарей, которые могут не найти работу в НХЛ, и тогда же начали прорабатывать огромное количество вариантов. Мы провели предметные переговоры с тремя вратарями, которые в прошлом сезоне выступали в НХЛ. Это были абсолютно конкретные разговоры, по итогам которых мы сделали контрактные предложения, и со стороны одного из голкиперов даже был очень высокий интерес, но каждый из них честно говорил, что в приоритете у них остаться в НХЛ и что они до последнего будут ждать предложений оттуда. Не вижу смысла сейчас называть их фамилии. Скажу лишь, что каждый из них в итоге остался в НХЛ на худших финансовых условиях относительно тех, что предлагало «Динамо».

Дальше мы рассматривали пятёрку вратарей, игравших в прошлом сезоне в АХЛ. Но у одних в приоритете было остаться в Северной Америке, а другие выдвигали финансовые запросы, неадекватные их уровню игры. Мониторили европейский рынок, в основном делая акцент на североамериканцах, потому что европейцы по определённым причинам сейчас не рассматривают предложения из КХЛ. На рынке находилась ещё пара словаков, но опять-таки с очень большими финансовыми запросами.

Всё это время Хантер находился в нашем расширенном списке. Когда связались с его агентом и узнали о его готовности переехать в Россию, тогда наш тренерский штаб более детально проанализировал его кандидатуру, были собраны разные мнения экспертов и получено несколько точек зрения. В результате посчитали, что Хантер является оптимальным вариантом для нас, — сказал Сопин в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Сергею Емельянову.