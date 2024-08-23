Сопин объяснил, почему год назад «Динамо» не подписало Фукале, которого предлагал Овечкин

Спортивный директор московского «Динамо» Алексей Сопин объяснил, почему год назад бело-голубые не подписали вратаря Зака Фукале, которого предлагал нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин.

— Развейте или подтвердите главный миф, циркулирующий в динамовской среде, согласно которому год назад вам предлагали рассмотреть кандидатуру Зака Фукале, но вы от неё отказались, потому что Илья Коновалов находился на действующем контракте и вы хотели дать ему ещё один шанс?

— Это не миф и не полная правда. По Фукале мне звонил Александр Овечкин. Он сказал, что Зак хочет приехать в КХЛ и что его надо брать в «Динамо». Но у нас на тот момент уже были заняты все три легионерские вакансии. Дело было не в шансе для Ильи. Просто действовал другой лимит, и тогда мы посчитали, что будет лучше остаться с тремя иностранными нападающими и Коноваловым в воротах, — сказал Сопин в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Сергею Емельянову.