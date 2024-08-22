Ротенберг: детям больше не надо смотреть ночью НХЛ. Спите! Смотрите на Кузнецова здесь!

Главный тренер СКА Роман Ротенберг высказался о приглашении нападающего Евгения Кузнецова в клуб. Напомним, сегодня, 22 августа, состоялась презентация игрока.

«Сегодняшнее мероприятие — связь поколений. Многие ребята приезжают на день-два и улетают обратно в Северную Америку. Здорово, что они прилетают, но Евгений остался здесь в России. Он будет передавать опыт каждый день. Уверены, что наши болельщики, детишки, академии, смотря на Евгения Кузнецова, будут развиваться лучше. У них будет стимул не смотреть ночью североамериканский хоккей. Зачем это делать? Спите ночью! Смотрите на Евгения Кузнецова! Он играет здесь, лучше чем там все эти ребята, 100%. Мы докажем это делом. Меньше слов, больше дела», — передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Сторожев.