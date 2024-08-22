Кузнецов — о работе в СКА: одни из самых тяжёлых тренировок, которые я проходил

Нападающий СКА Евгений Кузнецов рассказал о тренировках армейского клуба.

— Ни разу в жизни не тренировался по шесть раз в день. Это одни из самых тяжёлых тренировок, которые я проходил. В такие моменты видишь, кто на что горазд. Ребята начинают нервничать, уставать. В такие моменты и становится команда. Бывало, когда что-то не нравилось, но мы всё сделали, не просили ни одной поблажки. Самое главное, чтобы команда умела терпеть и бороться на зубах.

— Нужно ли так много тренироваться?

— Посмотрим. Может, сейчас будем ещё лучше играть, — передаёт слова Кузнецова корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Сторожев.

Напомним, о подписании контракта нападающего и армейского клуба было объявлено 31 июля. Соглашение Кузнецова и СКА рассчитано на четыре года.

