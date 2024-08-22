Ротенберг — о тренировках: тяжело в учении, легко в бою. В Америке этого не знают

Главный тренер СКА Роман Ротенберг ответил на вопрос, необходимо ли множество тренировок при подготовке к сезону.

— Нужно ли так много тренироваться?

— Тяжело в учении, легко в бою. Кто живёт в России, это знает. Те, кто живут в Америке, не знают, — передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Сторожев.

4 января 2022 года решением совета директоров хоккейного клуба СКА в целях улучшения управления штабом и командой Роман Ротенберг был назначен на должность главного тренера петербургской команды. Дважды выводил СКА в финал Западной конференции плей-офф КХЛ. В феврале 2023 года армейцы под руководством Ротенберга досрочно выиграли регулярный чемпионат КХЛ и в третий раз в истории клуба завоевали Кубок Континента.

В прошлом сезоне СКА во втором раунде плей-офф уступил екатеринбургскому «Автомобилисту» в пяти матчах.