Ротенберг: Никишин получил травму и не сыграет в первом матче сезона

Главный тренер СКА Роман Ротенберг заявил, что защитник Александр Никишин получил травму и пропустит начало сезона.

«На сегодняшний день наш капитан Александр Никишин. К сожалению, он получил травму, не сыграет в первом матче сезона», — передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Сторожев.

В прошедшем регулярном чемпионате Никишин провёл 67 матчей, в которых забил 17 голов и отдал 39 результативных передач, набрав в общей сложности 56 очков и заработав показатель полезности «+32».

В розыгрыше Кубка Гагарина он провёл пять встреч, забросил одну шайбу и завершил свой сезон с показателем полезности «+3». В первом раунде плей-офф с «Торпедо» защитник получил травму и не принял участия в следующей серии с «Автомобилистом».