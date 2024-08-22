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Главный тренер СКА Ротенберг ответил на вопрос о капитане армейского клуба

Главный тренер СКА Ротенберг ответил на вопрос о капитане армейского клуба
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Главный тренер СКА Роман Ротенберг ответил на вопрос, кто будет капитаном армейского клуба в новом сезоне Континентальной хоккейной лиги.

— Будет ли меняться капитан у СКА?
— У нас есть два капитана — Евгений Кузнецов и Василий Глотов. Вместе с тренерским штабом ближе к делу примем решение. Основная задача капитана, кроме того, чтобы быть лидером на льду — объединить команду. Уверены, что и Кузнецов, и Глотов способны на это. Победит самая дружная команда, будем к этому стремиться, — передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Сторожев.

Напомним, ранее Роман Ротенберг заявил, что защитник и капитан клуба Александр Никишин получил травму и пропустит начало сезона Континентальной хоккейной лиги.

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