«Команда супер, замечательная». Евгений Кузнецов — о впечатлениях от СКА

Нападающий СКА Евгений Кузнецов рассказал о своих впечатлениях от армейской команды.

— Какие впечатления от новой команды?

— Всё супер, нравится. Не было времени в Питере побыть. Приехали, через два дня уехали. Хочется познакомиться с городом, много красивых мест. Команда супер, замечательная. Был момент, когда было тяжело, особо пообщаться времени не было. Сейчас пройдёт турнир, будем ездить, нагрузка снизится. Надеюсь, будем общаться больше, — передаёт слова Кузнецова корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Сторожев.

Напомним, о подписании контракта нападающего и армейского клуба было объявлено 31 июля. Соглашение Кузнецова и СКА рассчитано на четыре года.

Евгений Кузнецов на драфте НХЛ был выбран «Вашингтон Кэпиталз» в 2010 году в первом раунде под общим номером 26. С сезона-2013/2014 форвард играл в «Вашингтоне», однако последний сезон хоккеист провёл в «Каролине Харрикейнз». Кузнецов — воспитанник челябинского хоккея и дебютировал в КХЛ в команде «Трактор». За 251 игру он набрал 167 (78+89) очков. Ранее Кузнецов расторг контракт с «Каролиной», по которому он мог получить $ 6 млн за оставшийся сезон.