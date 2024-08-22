Яромир Ягр получил травму и выбыл на срок до шести недель

Легендарный чешский нападающий и владелец «Кладно» Яромир Ягр заявил, что получил травму и выбыл на срок до шести недель.

«Я знаю, вы спрашиваете, почему я не выступаю в предсезонных играх. К сожалению, я получил травму. Я знаю, что вы меня очень поддерживаете, и благодаря вам я всё равно не сдамся и буду тренироваться. Я вернусь как можно скорее.

Я вышел на пробежку. Не спринты, которые я совершал в гору, а обычные спринты. Я накладывал гири на лодыжки и порвал подколенное сухожилие. Это было около пяти дней назад. Срок восстановления займёт до шести недель», — написал Ягр на своей странице в социальной сети.

Ягр является двукратным чемпионом мира и олимпийским чемпионом в составе сборной Чехии. Также он два раза завоёвывал Кубок Стэнли в составе «Питтсбург Пингвинз». В 2017 году включён в список 100 величайших хоккеистов за всю историю НХЛ, по мнению самой лиги. Ранее легендарный чешский форвард был включён в Зал славы международного хоккея.