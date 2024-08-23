В московском «Динамо» назвали фамилию вратаря, которому могли сделать оффершит в КХЛ

Спортивный директор московского «Динамо» Алексей Сопин заявил, что клуб мог сделать контрактное предложение вратарю «Автомобилиста» Владимиру Галкину.

— Новый голкипер обязательно должен был быть иностранцем или вы просто не видели достойных россиян по приемлемым ценам?

— А кого? Могу признаться, что мы рассматривали возможность сделать оффершит Галкину из «Автомобилиста», но это был бы точно такой же риск. Молодой парень, который провёл хороший сезон и достойно смотрелся в плей-офф, но ещё никогда не был первым номером.

Вариантов-то нет – ни на российском, ни на европейском, ни даже на североамериканском рынке. Если бы вы мне сказали, что в это межсезонье пять-шесть клубов КХЛ привезли таких-то вратарей, то можно было бы говорить, что мы сработали слабо или неоперативно. Но вратарского рынка нет, — сказал Сопин в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Сергею Емельянову.