Сопин: мне обидно за Пашнина. Должен быть создан комитет для решения таких вопросов

Спортивный директор московского «Динамо» Алексей Сопин высказался о ситуации с Михаилом Пашниным, который не смог подписать контракт с «Адмиралом».

— Как вы относитесь к новому правилу в КХЛ, запрещающему клубу в ходе одного межсезонья брать больше трёх игроков из другой команды? От этого правила уже пострадал Михаил Пашнин, который теперь не может трудоустроиться в «Адмирал». Насколько я знаю, и у «Динамо» сорвалась одна сделка с «Адмиралом» из-за этого же правила.

— Это проблема. Понятно, что только первый сезон, когда действует это правило, но его необходимо или лучше проработать, или должен быть создан контрактный комитет, который будет решать такие вопросы.

В этой ситуации мне обидно за Михаила. Может быть, я до конца и не знаю всех нюансов, но я тоже слышал об интересе к нему от «Адмирала». Получается, что взрослый игрок может не получить один из последних контрактов в своей жизни. Грустно, что из-за этого правила его семья может многое потерять.

— Очевидно, что многие правила в КХЛ нужно дорабатывать, потому что они вводились ради одного, а на выходе страдают хоккеисты.

— Так и есть. Можно добавить, что у нас со СКА ведь тоже мог быть ещё один обмен – один к двум, но так как уже взяли Сергеева и Швеца-Рогового, то не влезали в правило. А с тем же «Адмиралом» у нас уже действительно исчерпаны переходы, — сказал Сопин в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Сергею Емельянову.